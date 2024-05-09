У середмісті Дніпра шматок фасаду обвалився на припарковане авто

У мережі опублікували відео з вулиці Виконкомівська, де шматок фасаду обвалився на автомобіль.

У соціальних мережах шириться відео, на якому видно машину з вибитою фарою та численною кількістю подряпин. Біля неї лежать частини цегли та шиферу, які, за попередньою інформацією, впали прямо на авто.

“Там десь шифер впав”, – говорять на відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що На Дніпропетровщині зіткнулися Honda Accord та ВАЗ: водія затисло в салоні.

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