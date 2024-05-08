Людей у середмісті Дніпра знову розважав таємничий чоловік з головою півня (ВІДЕО)

У середмісті Дніпра знову помітили півня ростом з людину.

Жителі Дніпра знову бачили на вулицях міста чоловіка з головою півня.

Раніше таємничий незнайомець ходив біля парку Шевченка, але сьогодні обрав для прогулянки центральні вулиці. Півня ростом з людину бачили на вул. Короленка та проспекті Яворницького.

Очевидці, яким вдалося зафільмувати дивного чоловіка, жартують, що так епатувати публіку можуть “тільки впливові та багаті люди”. Втім досі достеменно невідомо, хто ховається за маскою півня та для чого незнайомець робить цей перфоманс.

Чоловік нічого екстраординарного не робив, а просто гуляв вулицею, дивуючи перехожих своїм “луком”. Хтось кидав на нього зацікавлені погляди, а хтось обходив стороною, ймовірно, через те, що передбачити подальші кроки незнайомця важко, тому люди не ризикували наближатися до нього.

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