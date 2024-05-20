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На Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху

Сьогодні 09:34
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Учора ввечері в Кривому Розі на вулиці Івана Авраменка 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху

Про це повідомляє інформаційне агентство Кривого Рогу “СВОЇ”.

Дівчину повезли до лікарні в критичному стані. Не виключають спробу самогубства. 

Сьогодні вранці Криворізька районна поліція підтвердила смерть дівчини. 

Раніше ми писали, що у Кам’янському потяг на смерть збив чоловіка

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверхуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверхуРусский

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