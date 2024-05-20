На Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху

Учора ввечері в Кривому Розі на вулиці Івана Авраменка 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху.

Про це повідомляє інформаційне агентство Кривого Рогу “СВОЇ”.

Дівчину повезли до лікарні в критичному стані. Не виключають спробу самогубства.

Сьогодні вранці Криворізька районна поліція підтвердила смерть дівчини.

Раніше ми писали, що у Кам’янському потяг на смерть збив чоловіка.

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