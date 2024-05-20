На Дніпропетровщині 17-річна дівчина випала з вікна 9-го поверху

Про це повідомляє інформаційне агентство Кривого Рогу “СВОЇ”.
Дівчину повезли до лікарні в критичному стані. Не виключають спробу самогубства.
Сьогодні вранці Криворізька районна поліція підтвердила смерть дівчини.
Раніше ми писали, що у Кам’янському потяг на смерть збив чоловіка.
Читайте також:
Автор:
Дніпровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні та стихійні…
У Дніпрі 20 травня з 9:30 до 16:00 зміняться напрямки…
У Павлограді на проспекті Шахтобудівників виникла пожежа.
Дніпрянка Анна Рижикова взяла участь у забігу на дистанції 400…