В центре Днепра кусок фасада обрушился на припаркованный автомобиль

В сети опубликовали видео с улицы Исполкомовской, где кусок фасада обрушился на автомобиль.

В социальных сетях распространяется видео, на котором видна машина с выбитой фарой и множеством царапин. Около нее лежат части кирпича и шифера, которые, по предварительной информации, упали прямо на машину.

«Там где-то шифер упал», – говорят на видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине столкнулись Honda Accord и ВАЗ: водителя зажало в салоне.

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