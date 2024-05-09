В центре Днепра кусок фасада обрушился на припаркованный автомобиль

В социальных сетях распространяется видео, на котором видна машина с выбитой фарой и множеством царапин. Около нее лежат части кирпича и шифера, которые, по предварительной информации, упали прямо на машину.
«Там где-то шифер упал», – говорят на видео.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Днепропетровщине столкнулись Honda Accord и ВАЗ: водителя зажало в салоне.
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