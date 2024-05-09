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Як працюватиме транспорт у Дніпрі в поминальні дні

Сьогодні 16:43
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У Дніпрі під час поминальних днів будуть працювати додаткові та подовжені маршрути до кладовищ. На них будуть таблички "Кладовище".

Дістатися кладовищ можна за допомогою вказаних нижче громадських транспортів:

  • Подовжені автобусні маршрути: № 32 (з пл. Вокзальної), № 136 (з ж/м Лівобережний-3, центральної частини міста), № 127 (з пл. Соборної). Ведуть до Сурсько – Литовське кладовищa.
  • додатковий автобусний маршрут № 96 (з вул. Криворізька, ПМЗ центральна прохідна), а також подовжені автобусні маршрути: № 55 (з ж/м Перемога – пров. Добровольців та вул. Робоча – вул. Національної Гвардії.)п, № 156 (буде заїжджати за вимогою з ж/м Парус) – ведуть до Краснопільского кладовища;
  • подовжений автобусний маршрут № 21 (з пл. Успенської) – веде до Ново-Ігренського кладовища;
  • автобусний маршрут № 108 – цвинтар селища Діївка-1;
  • подовжений автобусний маршрут № 92 (з пл. Вокзальна) – кладовище селища Діївка-2;
  • автобусний маршрут № 77 – кладовище у смт Таромське;
  • автобусний маршрут № 1 – цвинтар селища Чаплі;
  • автобусний маршрут № 98 – кладовище селища Шевченка;
  • автобусний маршрут № 85 – кладовище селища Дороге:
  • автобусні маршрути: № 38, №51, № 37, № 107, № 136, а також електротранспорт: тролейбус № 20, трамваї № 18 та № 19 – кладовище Новоклочковське; 
  • подовжений автобусний маршрут № 115 (з пл. Успенська кожні 30 хвилин) – кладовище Дніпровського району;
  • автобусний маршрут № 153 – кладовище селища Самарівка.

Графік роботи: 

  • 11 та 12 травня – з 8:00 до 15:00;
  • 13 травня – з 8:00 до 14:00.

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