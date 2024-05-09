В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города

Михаил Ступак отметил, что такой случай нетипичен, ведь современные установленные решетки оборудованы антивандальными замками, поэтому пробраться внутрь почти невозможно.
Также он предупреждает об опасном нахождении внутри при проведении любых работ под землей. Даже работники имеют специальную одежду, защитные маски и амуницию.
В ливневках интернет не работает, связь отсутствует, но иногда может быть очень плохой. Когда мы находим людей в подземных коммуникациях, мы звоним полиции, и они все решают, – объяснил Ступак.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре подростки похитили кота, который является талисманом всего района.
Читайте также:
Автор:
В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у…
На официальном сайте Президента Украины Владимира Зеленского опубликован указ об…
СБУ задержала украинских блоггеров, восхвалявших путина и пропагандировавших "российский мир".…
В сети опубликовали видео с улицы Исполкомовской, где кусок фасада…
В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения.
В первые выходные после Пасхи принято ходить на кладбище. Поминают умерших на выходных, а дни, когда люди посещают некрополи и несут на могилки цветы и сладости называются по-разному: Проводы, Гробки, Красна горка или Радоница.
В Днепре уже расцвели первые розы.
СБУ задержала украинских блоггеров, восхвалявших путина и пропагандировавших "российский мир". Среди них – блогер с Днепропетровщины.
В Днепре 9 мая перед памятником Вечной Славы собрались люди.
В сети опубликовали видео с улицы Исполкомовской, где кусок фасада обрушился на автомобиль.
В Днепре проверяют бытовые счетчики газа.
В Днепре временно закрыли детсад, где нашли кишечную палочку и стафилокок.
Молодого человека, который хотел спасти кота, но застрял сам, пришлось спасать ГСЧС-никам.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!