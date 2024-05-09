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В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города

Сегодня 16:10
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Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной опасности.

Новости Днепра про В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города

Михаил Ступак отметил, что такой случай нетипичен, ведь современные установленные решетки оборудованы антивандальными замками, поэтому пробраться внутрь почти невозможно.

Также он предупреждает об опасном нахождении внутри при проведении любых работ под землей. Даже работники имеют специальную одежду, защитные маски и амуницию.

В ливневках интернет не работает, связь отсутствует, но иногда может быть очень плохой. Когда мы находим людей в подземных коммуникациях, мы звоним полиции, и они все решают, – объяснил Ступак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре подростки похитили кота, который является талисманом всего района.

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