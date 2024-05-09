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У Дніпрі підлітки залізли в ливнівку в центрі міста

Сьогодні 16:10
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Заступник начальника КП "УРЕА" Дніпровської міської ради розповів про підземну небезпеку.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки залізли в ливнівку в центрі міста

Михайло Ступак зазначив, що такий випадок нетиповий, адже сучасні установлені решітки обладнані “антивандальними” замками, тому пробратися усередину майже неможливо.

Також він попереджує про небезпечне знаходження всередині під час проведення будь-яких робіт під землею. Навіть працівники мають спеціальний одяг, захисні маски та амуніцію.

У ливнівках інтернет не працює, зв’язок відсутній, але час від часу може бути дуже поганий. Коли ми знаходимо людей у підземних комунікаціях, ми дзвонимо до поліції, і вони все вирішують, – пояснив Ступак.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі підлітки викрали кота, який є талісманом всього району. 

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Новости Днепра про У Дніпрі підлітки залізли в ливнівку в центрі містаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі підлітки залізли в ливнівку в центрі містаРусский

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