В Днепре напротив ТРЦ «Neo Plaza» столкнулись трамвай и автомобиль: движение затруднено

В Днепре на проспекте Науки трамвай не разминулся с автомобилем.

В четверг, 9 мая, напротив ТРЦ «Neo Plaza» на проспекте Науки столкнулись трамвай и автомобиль.

Трамвай двигался в сторону конечной остановки, когда автомобиль выезжал со стоянки возле ТРЦ. Именно в этот момент произошло столкновение.

Очевидцы отмечают, что трамвай сигнализировал водителю автомобиля о своем приближении, но тот проигнорировал предупреждение.

Предварительно обошлось без пострадавших, но движение трамваев приостановлено.

Днепряне говорят, что этот участок дороги довольно проблемный, поскольку у конечной остановки трамвая также расположена стоянка для посетителей ТРЦ. Машины часто игнорируют пешеходов и едут на зеленое как раз в тот момент, когда люди должны переходить дорогу.

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