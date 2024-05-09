У Дніпрі навпроти ТРЦ “Neo Plaza” зіткнулися трамвай та автівка: рух ускладнено

У Дніпрі на проспекті Науки трамвай не розминувся з автівкою.

У четвер, 9 травня, навпроти ТРЦ “Neo Plaza” на проспекті Науки зіткнулися трамвай та автівка.

Трамвай рухався у бік кінцевої зупинки, коли автомобіль виїжджав зі стоянки біля ТРЦ. Саме в цей момент відбулося зіткнення.

Очевидці зазначають, що трамвай сигналізував водієві автівки, але той проігнорував застереження.

Попередньо, обійшлося без постраждалих, але рух трамваїв тимчасово призупинено.

Дніпряни кажуть, що ця ділянка дороги досить проблемна, позаяк біля кінцевої зупинки трамвая також розташована стоянка для відвідувачів ТРЦ. Машини часто ігнорують пішоходів та їдуть на “зелене” якраз в той момент, коли люди мають переходити дорогу.

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