Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре авто, сгоревшее после «прилета» по СТО в декабре 2023, теперь в музее: его история

В Днепре авто, сгоревшее после «прилета» по СТО в декабре 2023, теперь в музее: его история

Сегодня 15:56
просмотров

В Днепре в музей попал сгоревший на СТО автомобиль, куда в декабре 2023 года прилетела ракета.

Новости Днепра про В Днепре авто, сгоревшее после

Сгоревший автомобиль Merсedes ML 163 поступил в хранилище музея «Машины Времени» и станет новым артефактом для выставки «История Победы», сообщили на Facebook-странице Технического музея «Машины времени».

Авто сгорело в конце декабря 2023 года, когда РФ нанес массированный ракетный удар. Были погибшие и раненные. Тогда разрушения получил роддом, торговый центр и частично пострадал спортивный комплекс «Метеор«.

Еще одно место «прилета», о котором мало говорили, было на улице Симферопольской. Тогда ракетный удар пришелся на СТО по обслуживанию легковых автомобилей Montana.

СТО закончило ремонт в новом красивом помещении, арендованном у Института «Металлургавтоматика» за месяц до ракетного удара. Тогда на ремонте находилось 8 автомобилей, все они сгорели, также пострадали и другие арендаторы, частично разрушено здание института, разбиты стекла в радиусе 200 метров, — рассказали в музее.

Музей также ощутил на себе взрывную волну, в тот день все экспонаты присыпало плотным слоем десятилетней пыли с дрожащего потолка.

Как отметили в музее, выставка «История Победы» расскажет о пострадавших зданиях, истории очевидцев событий, артефактах, появившихся в результате ракетных ударов РФ по городу Днепр.

Напомним, ранее в музей передали раздавленную ракетой «Таврию», владелец которой за несколько дней до удара пошел в ВСУ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре авто, сгоревшее после Українська Новости Днепра про В Днепре авто, сгоревшее после Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)

    Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился…

    В небе над Днепром зафиксировали интересное оптическое явление (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:08
    В небе над Днепром зафиксировали интересное оптическое явление (ФОТО)

    В небе над Днепром зафиксировали необычное явление.

    В Днепре напротив ТРЦ «Neo Plaza» столкнулись трамвай и автомобиль: движение затруднено
    Новости Днепра
    Сегодня 16:47
    В Днепре напротив ТРЦ «Neo Plaza» столкнулись трамвай и автомобиль: движение затруднено

    В Днепре на проспекте Науки трамвай не разминулся с автомобилем.

    Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия
    Новости Днепра
    Сегодня 15:51
    Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия

    Домашнее насилие может иметь разные формы: различают физическое, психологическое, экономическое…

    Последние новости

    Кабмин напомнил, что в Украине можно «докупить» стаж для пенсии. Как это сделать
    Кабмин напомнил, что в Украине можно «докупить» стаж для пенсии. Как это сделать

    Кабмин напомнил, как докупить себе стаж.

    Сегодня 18:03
    1
    просмотров
    Били кулаками и ногами: в Днепре подростки требовали деньги у сверстника
    Били кулаками и ногами: в Днепре подростки требовали деньги у сверстника

    В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением подростками своего сверстника.

    Сегодня 17:41
    6
    просмотров
    Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)
    Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)

    Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале…

    Сегодня 17:28
    3
    просмотров
    В небе над Днепром зафиксировали интересное оптическое явление (ФОТО)
    В небе над Днепром зафиксировали интересное оптическое явление (ФОТО)

    В небе над Днепром зафиксировали необычное явление.

    Сегодня 17:08
    3
    просмотров
    В Днепре напротив ТРЦ «Neo Plaza» столкнулись трамвай и автомобиль: движение затруднено
    В Днепре напротив ТРЦ «Neo Plaza» столкнулись трамвай и автомобиль: движение затруднено

    В Днепре на проспекте Науки трамвай не разминулся с автомобилем.

    Сегодня 16:47
    1
    просмотров
    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни
    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни

    В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и удлиненные маршруты к кладбищам. На них будут таблички "Кладбище".

    Сегодня 16:43
    2
    просмотров
    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города
    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города

    Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной опасности.

    Сегодня 16:10
    6
    просмотров
    Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия
    Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия

    Домашнее насилие может иметь разные формы: различают физическое, психологическое, экономическое и сексуальное насилие. Обидчиком может быть не только один из супругов, но и другие члены семьи или родственники - дети, внуки, родители.

    Сегодня 15:51
    4
    просмотров
    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных
    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных

    В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения.

    Сегодня 15:26
    4
    просмотров
    В Днепре на Победе масштабное отключение воды
    В Днепре на Победе масштабное отключение воды

    9 мая на улицах Днепра продолжаются аварийно-восстановительные работы.

    Сегодня 14:50
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх