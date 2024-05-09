В Днепре авто, сгоревшее после «прилета» по СТО в декабре 2023, теперь в музее: его история

Сгоревший автомобиль Merсedes ML 163 поступил в хранилище музея «Машины Времени» и станет новым артефактом для выставки «История Победы», сообщили на Facebook-странице Технического музея «Машины времени».
Авто сгорело в конце декабря 2023 года, когда РФ нанес массированный ракетный удар. Были погибшие и раненные. Тогда разрушения получил роддом, торговый центр и частично пострадал спортивный комплекс «Метеор«.
Еще одно место «прилета», о котором мало говорили, было на улице Симферопольской. Тогда ракетный удар пришелся на СТО по обслуживанию легковых автомобилей Montana.
СТО закончило ремонт в новом красивом помещении, арендованном у Института «Металлургавтоматика» за месяц до ракетного удара. Тогда на ремонте находилось 8 автомобилей, все они сгорели, также пострадали и другие арендаторы, частично разрушено здание института, разбиты стекла в радиусе 200 метров, — рассказали в музее.
Музей также ощутил на себе взрывную волну, в тот день все экспонаты присыпало плотным слоем десятилетней пыли с дрожащего потолка.
Как отметили в музее, выставка «История Победы» расскажет о пострадавших зданиях, истории очевидцев событий, артефактах, появившихся в результате ракетных ударов РФ по городу Днепр.
Напомним, ранее в музей передали раздавленную ракетой «Таврию», владелец которой за несколько дней до удара пошел в ВСУ.
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