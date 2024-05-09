У Дніпрі авто, яке згоріло після “прильоту” по СТО у грудні 2023, тепер у музеї: його історія

У Дніпрі до музею потрапила автівка, яка згоріла на СТО, куди в грудні 2023 прилетіла ракета.

Згорілий автомобіль Merсedes ML 163, надійшов до сховища музею “Машини Часу” і стане новим артефактом для виставки “Історія Перемоги”, повідомили на Facebook-сторінці Технічного музею “Машини часу”.

Автівка згоріла наприкінці грудня 2023 року, коли РФ завдала масованого ракетного удару. Були загиблі та поранені. Тоді руйнувань зазнав пологовий будинок, торговельний центр та частково постраждав спортивний комплекс “Метеор”.

Ще одне місце “прильоту”, про яке мало говорили, було на вулиці Сімферопольській. Тоді ракетний удар прийшовся на СТО з обслуговування легкових автомобілів “Montana”.

СТО закінчило ремонт в новому гарному приміщенні, яке орендувало у Інституту “Металургавтоматика” за місяць до ракетного удару. На цей момент на ремонті знаходилось 8 автомобілів, усі вони згоріли, також постраждали і інші орендарі, частково зруйнована будівля інституту, розбиті шибки в радіусі 200 метрів, – розповіли в музеї.

Музей також відчув на собі вибухову хвилю, у той день усі експонати присипало щільним шаром десятирічного пилу з тремтячої стелі.

Як зазначили в музеї, виставка “Історія Перемоги” розповість про постраждалі будівлі, історії очевидців подій, артефактах, які з’явились у наслідок ракетних ударів РФ по місту Дніпро.

Нагадаємо, раніше до музею передали розчавлену ракетою “Таврію”, власник якої за кілька днів до удару пішов до ЗСУ.

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