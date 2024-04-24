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  • Знайшли власника розчавленої ракетою у Дніпрі “Таврії”: за кілька днів до удару він пішов до ЗСУ

Знайшли власника розчавленої ракетою у Дніпрі “Таврії”: за кілька днів до удару він пішов до ЗСУ

Сьогодні 21:33
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Тепер понівечений автомобіль буде в музеї.

Новости Днепра про Знайшли власника розчавленої ракетою у Дніпрі “Таврії”: за кілька днів до удару він пішов до ЗСУ

Раніше музей “Машини часу” розшукував власника авто, яке розчавило під час ракетного удару 19 квітня. Тоді ймовірно ракета Х-22 розбомбила два останні поверхи будинку на площі Вокзальній та забрала життя трьох людей. Ще понад два десятки жителів п’ятиповерхівки отримали поранення. 

У дворі стояли розбиті машини, серед яких була старенька “Таврія”, яку хотіли забрати до колекції Технічного музею “Машини часу”. І ось власника авто вдалося розшукати, про це повідомив директор установи Михайло Прудніков. 

Виявилося, що автівку забрали на звалище. А власник “Таврії” за кілька днів до “прильоту” вирішив долучитися до ЗСУ. Його звати Олексій і 27 квітня він відправляється на фронт.

Тепер розбомблена машина стане частиною виставки “Історія Перемоги”, яку відкрив музей. До експозиції входять артефакти сучасної російсько-української війни. 

Бажаємо тобі удачі та здоров’я! Повертайся живим, відкриємо з тобою разом виставку «Історія Перемоги», де одним із епізодів буде твій улюблений автомобіль – рятівник! – написав Михайло.

Новости Днепра про Знайшли власника розчавленої ракетою у Дніпрі “Таврії”: за кілька днів до удару він пішов до ЗСУ

 

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Новости Днепра про Знайшли власника розчавленої ракетою у Дніпрі “Таврії”: за кілька днів до удару він пішов до ЗСУУкраїнська

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