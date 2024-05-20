Під час виконання завдання в ДТП загинув військовий із Дніпра

У ДТП загинув військовий із Дніпра.

Сумну звістку повідомили в Facebook-спільноті “Події Ігрені”.

34-річний Сергій Хадченко загинув 15 травня, під час виконання військового обов’язку, у дорожньо-транспортній пригоді поблизу Дніпра.

Сергій народився 9 липня 1989 року у Дніпрі, навчався у загальноосвітній школі №122. З 10 червня 2022 року мужньо захищав нашу землю від російського агресора на Донбасі та Запоріжжі. Захисник мав позивний “Сєня” та служив оператором безпілотних літальних апаратів.

Завдяки його героїчній роботі в аеророзвідці було виявлено та знищено багато ворожих сил.

Сергій був нагороджений нагрудним знаком “Золотий хрест” Головнокомандувача Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

Він був справжнім патріотом, вірним сином України, мужнім воїном, який віддав своє життя за нашу свободу.

Сергій Хадченко — штурмовик Сил Спеціальних Операцій, який брав участь у боях на всіх гарячих напрямках, і має купу відзнак. Він володіє мабуть всіма техніками ведення бою, включно, бляха, з підводним в повній екіпі. Але головне — Сергій робить дорослі вибори. Будь ласка, пам’ятайте нашого Сергія Хадченко, який чесно робив свою роботу, не скиглив, не панікував і точно знав за що воювати. І ви спитаєте — а що ж по спецназу. Ну це ж скромний тихий неконфліктий Сєнєчка: він зайшов в будівлю А в місті Б, а 40 людей спецназу ну, як вам сказати, розчинились) Бо Сєнєчка мовчки робить роботу і не любить конфліктів. нема спецназу — нема конфліктів.Хадченко, ти не уявляєш, який же ти крутий. Я не казала тобі це нашої дійсно останньої зустрічі, бо впевнена, ти не по зубах жодному чорту. І я не помиляюсь. Побачимось на тій стороні, друже! – поділилася своїми спогадами знайома Сергія.

Читайте також:

Українська

Автор: