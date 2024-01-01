Під час ракетного обстрілу Дніпра постраждав унікальний музей

У Дніпрі від вибухової хвилі постраждав один із музеїв.

Мова йде про технічний музей “Машини часу”.

Як виявилося від ракетного удару постраждали не тільки ТЦ і пологовий будинок, а й десятки адмінбудівель та музей. На своїй офіційній сторінці музейники повідомили, що приміщення, де зберігають деякі унікальні артефакти, постраждало від “прильоту” неподалік.

Співробітники зазначили, що завдяки диву чи особливостям ландшафту вдалося уникнути значних пошкоджень, позаяк ракета вдарила зовсім поруч.

Всередині приміщення деякі невеликі експонати перемістились чи впали. Автомобілі в експозиції присипало незвичним пилом та залишками будматеріалів з даху. Продовжувати працювати ми можемо та будемо! – йдеться у повідомленні. У “Машинах часу” існує окрема експозиція “Історія Перемоги”, де зібрані сучасні артефакти війни. Раніше туди привезли залишки унікальної мозаїки з СТО, куди ракети влучили влітку 2022 року. Тепер додадуть експонати, зібрані по вулиці Селянській узвіз та всередині музею після ракетної атаки 29 грудня.

Для довідки: “Машини часу” – це музей, де зібрані артефакти, які стосуються різноманітної автомобільної та спеціальної техніки. Тут можна побачити раритетні автівки, які їздили вулицями Дніпра протягом минулого сторіччя.

Нагадаємо, у лікарні помер один із постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Дніпро 29 грудня. Таким чином загальна кількість загиблих зросла до семи людей.

Раніше ми писали, що у мережі показали, як зсередини виглядає ТЦ Appolo, у який влетіла російська ракета.

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