Під час ракетного обстрілу Дніпра постраждав унікальний музей

Мова йде про технічний музей “Машини часу”.
Як виявилося від ракетного удару постраждали не тільки ТЦ і пологовий будинок, а й десятки адмінбудівель та музей. На своїй офіційній сторінці музейники повідомили, що приміщення, де зберігають деякі унікальні артефакти, постраждало від “прильоту” неподалік.
Всередині приміщення деякі невеликі експонати перемістились чи впали. Автомобілі в експозиції присипало незвичним пилом та залишками будматеріалів з даху. Продовжувати працювати ми можемо та будемо! – йдеться у повідомленні.
Для довідки: “Машини часу” – це музей, де зібрані артефакти, які стосуються різноманітної автомобільної та спеціальної техніки. Тут можна побачити раритетні автівки, які їздили вулицями Дніпра протягом минулого сторіччя.
Нагадаємо, у лікарні помер один із постраждалих внаслідок масованої ракетної атаки на Дніпро 29 грудня. Таким чином загальна кількість загиблих зросла до семи людей.
Раніше ми писали, що у мережі показали, як зсередини виглядає ТЦ Appolo, у який влетіла російська ракета.
Читайте також:
Автор:
Аномальне тепло "розбудило" рослину.
Цього тижня Дніпро опиниться під впливом арктичного повітря.
У Кам'янському на Дніпропетровщині дитина обпеклася окропом.
У Дніпрі понад 2 тис різних вулиць та провулків. Частина…