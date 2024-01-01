Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей

В Днепре от взрывной волны пострадал один из музеев.

Речь идет о техническом музее «Машины времени».

Как оказалось, от ракетного удара пострадали не только ТЦ и роддом, но и десятки админзданий и музей. На своей официальной странице музейщики сообщили, что помещение, где хранят некоторые уникальные артефакты, пострадало от прилета неподалеку.

Сотрудники отметили, что благодаря удивлению или особенностям ландшафта удалось избежать значительных повреждений, так как ракета ударила совсем рядом.

Внутри помещения некоторые небольшие экспонаты переместились или упали. Автомобили в экспозиции присыпали необычной пылью и остатками стройматериалов с крыши. Продолжать работу мы можем и будем! – говорится в сообщении.

В «Машинах времени» есть отдельная экспозиция «История Победы», где собраны современные артефакты войны. Ранее туда привезли остатки уникальной мозаики из СТО, куда ракеты попали летом 2022 года. Теперь добавят экспонаты, собранные по улице Крестьянской спуск и внутри музея после ракетной атаки 29 декабря.

Для справки: «Машины времени» — это музей, где собраны артефакты, относящиеся к разнообразной автомобильной и специальной технике. Здесь можно увидеть раритетные автомобили, которые ездили по улицам Днепра на протяжении прошлого столетия.

Напомним, в больнице скончался один из пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Днепр 29 декабря. Таким образом, общее число погибших возросло до семи человек.

Ранее мы писали, что в сети показали, как изнутри выглядит ТЦ Appolo, в который влетела российская ракета.

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