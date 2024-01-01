Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей

Сегодня 15:15
просмотров

В Днепре от взрывной волны пострадал один из музеев.

Новости Днепра про Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей

Речь идет о техническом музее «Машины времени».

Как оказалось, от ракетного удара пострадали не только ТЦ и роддом, но и десятки админзданий и музей. На своей официальной странице музейщики сообщили, что помещение, где хранят некоторые уникальные артефакты, пострадало от прилета неподалеку.

Сотрудники отметили, что благодаря удивлению или особенностям ландшафта удалось избежать значительных повреждений, так как ракета ударила совсем рядом.

Внутри помещения некоторые небольшие экспонаты переместились или упали. Автомобили в экспозиции присыпали необычной пылью и остатками стройматериалов с крыши. Продолжать работу мы можем и будем! – говорится в сообщении.

В «Машинах времени» есть отдельная экспозиция «История Победы», где собраны современные артефакты войны. Ранее туда привезли остатки уникальной мозаики из СТО, куда ракеты попали летом 2022 года. Теперь добавят экспонаты, собранные по улице Крестьянской спуск и внутри музея после ракетной атаки 29 декабря.

Новости Днепра про Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей

Новости Днепра про Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музей

Для справки: «Машины времени» — это музей, где собраны артефакты, относящиеся к разнообразной автомобильной и специальной технике. Здесь можно увидеть раритетные автомобили, которые ездили по улицам Днепра на протяжении прошлого столетия.

Напомним, в больнице скончался один из пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Днепр 29 декабря. Таким образом, общее число погибших возросло до семи человек.

Ранее мы писали, что в сети показали, как изнутри выглядит ТЦ Appolo, в который влетела российская ракета.

Читайте также:

Новости Днепра про Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музейУкраїнська Новости Днепра про Во время ракетных обстрелов Днепра пострадал уникальный музейРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты
Новости Днепра
Сегодня 17:57
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Новости Днепра
Сегодня 17:25
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет…

Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Новости Днепра
Сегодня 17:10
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

В Днепре слышали взрыв: что известно
Новости Днепра
Сегодня 17:00
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Последние новости

Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты
Когда жители Днепра будут праздновать Крещение, Татьяны и другие церковные праздники в январе: новые даты

Церковники напомнили новые даты церковных праздников в январе.

Сегодня 17:57
2
просмотров
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59
В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до 17:29, слышали взрыв.

Сегодня 17:46
6
просмотров
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений
Что ждет жителей Днепра в 2024 году: перечень нововведений

В наступившем новом году украинцев ждет немало нововведений. Пенсионеров ждет перерасчет и индексация пенсий, но чтобы уйти на заслуженный отдых нужно будет иметь больше трудового стажа, чем те, кто вышел на пенсию в 2023 году, также увеличится прожиточный минимум, а…

Сегодня 17:25
4
просмотров
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью
На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:18
4
просмотров
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль
Вблизи Днепра из реки Орель «выловили» автомобиль

В Днепровском районе в реке выловили автомобиль.

Сегодня 17:10
4
просмотров
В Днепре слышали взрыв: что известно
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:00
5
просмотров
Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир
Как предлагают назвать Синельниково: Роднополь, Приднепровск или Любомир

На Днепропетровщине продолжается дерусификация топонимов.

Сегодня 16:18
10
просмотров
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу
На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу

В Каменском на Днепропетровщине ВАЗ "догнал" переполненный пассажирами автобус.

Сегодня 16:09
3
просмотров
В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)
В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)

Аномальное тепло "разбудило" растение.

Сегодня 15:15
8
просмотров
В Днепре на Победе заметили десятки нераспроданных елок (ФОТО)
В Днепре на Победе заметили десятки нераспроданных елок (ФОТО)

Новый год наступил!

Сегодня 14:27
12
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх