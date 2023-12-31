У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки по Дніпру, – Лисак

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього. Та, на жаль…, – пише очільник ОДА.
Отже, загалом, цей терористичний акт забрав життя 7 людей.
Внаслідок терористичної атаки був пошкоджений торговий центр і пологовий, 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки, також вщент зруйнований один приватний будинок.
У лікарнях залишаються 18 пацієнтів, зокрема й півторарічний хлопчик. Більшість з них залишаються у середньому стані, двоє – важкі.
Читайте також:
Автор:
На війні з агресором загинув солдат ЗСУ Авдєєнко Андрій Миколайович,…
Сьогодні ввечері на вулиці Чернишевського трапилося серйозне ДТП.
На Дніпропетровщині 18-річний хлопець побив та пограбував свого товариша.
Сьогодні на Дніпропетровщині знову було неспокійно.