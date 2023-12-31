У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки по Дніпру, – Лисак

На жаль, зросла кількість жертв від масованої ракетної атаки РФ, яка була здійснена зранку 29 грудня.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього. Та, на жаль…, – пише очільник ОДА.

Отже, загалом, цей терористичний акт забрав життя 7 людей.

Внаслідок терористичної атаки був пошкоджений торговий центр і пологовий, 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки, також вщент зруйнований один приватний будинок.

У лікарнях залишаються 18 пацієнтів, зокрема й півторарічний хлопчик. Більшість з них залишаються у середньому стані, двоє – важкі.

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