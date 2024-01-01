У Дніпрі на дитячому майданчику пенсіонер напав на підлітка з ножем: він помер у лікарні

Учора, 31 грудня, у Дніпрі на дитячому майданчику на вулиці Космонавтів невідомий чоловік напав з ножем на 15-річного хлопця.

Зловмисник завдав підлітку кілька ударів, після чого втік з місця події.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, на жаль, від отриманих травм він помер.

Свідки події відразу зателефонували до поліції. Правоохоронці почали шукати нападника – впродовж години його затримали. Зловмисником виявився 68-річний місцевий житель.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

У цей же день слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

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