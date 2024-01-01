В Днепре на детской площадке пенсионер напал на подростка с ножом: он умер в больнице

Злоумышленник нанес подростку несколько ударов, после чего сбежал с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, к сожалению, от полученных травм он умер.
Свидетели происшествия сразу позвонили в полицию. Правоохранители начали искать злоумышленника – в течение часа его задержали. Им оказался 68-летний местный житель.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
В этот же день следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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