На Дніпропетровщині чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за підпал 3 Га землі

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Поліцейські Синельниківського району встановили, що 5 березня близько 11-ї години 65-річний мешканець Межівського району підпалив суху траву на ділянці сільськогосподарського призначення, – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) ККУ.
Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Поліція нагадує про небезпеку подібних дій. Кожен рік пожежі спричиняють неабияку шкоду рослинному та тваринному світу.
За підпал рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
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