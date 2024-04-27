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  • На Дніпропетровщині чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за підпал 3 Га землі

На Дніпропетровщині чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за підпал 3 Га землі

Сьогодні 15:47
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Поліція Синельниківського району підозрює чоловіка у підпалі 3 Га землі з рослинністю.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за підпал 3 Га землі

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Поліцейські Синельниківського району встановили, що 5 березня близько 11-ї години 65-річний мешканець Межівського району підпалив суху траву на ділянці сільськогосподарського призначення, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відкрито кримінальне провадження за даним фактом. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) ККУ.

Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Поліція нагадує про небезпеку подібних дій. Кожен рік пожежі спричиняють неабияку шкоду рослинному та тваринному світу. 

За підпал рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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