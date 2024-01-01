У Дніпрі в одному із парків просто неба запрацювала ковзанка: подробиці

З 28 грудня у Дніпрі в парку “Зелений Гай” запрацювала зимова ковзанка просто неба. Знаходиться вона біля дитячого майданчика.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Ковзанка працює кожен день з 10:00 до 21:00, однак кожні дві години робиться перерва на 15-20 хвилин. Вартість квитка – 250 гривень для дітей та дорослих (в ціну входить оренда ковзанів, а кататися можна хоч увесь день).
Варто зазначити, що діти до 7 років можуть кататися на ковзанах лише у присутності батьків.
Ковзанка працюватиме до кінця січня.
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