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У Дніпровському районі на пожежі загинула жінка та отримав травми чоловік

Сьогодні 13:59
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Учора, о 21:13 на вулиці Набережній села Сурсько-Клевцеве Дніпровського району загорівся будинок.

Новости Днепра про У Дніпровському районі на пожежі загинула жінка та отримав травми чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці рятувальники встановили, що в одноповерховому житловому будинку горить майно.

Внаслідок пожежі опіки отримав чоловік. На жаль, під час гасіння рятувальники виявили в помешканні загиблу жінку.

До ліквідації пожежі залучено 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, – сказано у повідомленні ДСНС.

Пожежу вдалося загасити приблизно за годину. 

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