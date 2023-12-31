У Дніпровському районі на пожежі загинула жінка та отримав травми чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На місці рятувальники встановили, що в одноповерховому житловому будинку горить майно.
Внаслідок пожежі опіки отримав чоловік. На жаль, під час гасіння рятувальники виявили в помешканні загиблу жінку.
До ліквідації пожежі залучено 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, – сказано у повідомленні ДСНС.
Пожежу вдалося загасити приблизно за годину.
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