В Днепровском районе на пожаре погибла женщина и получил травмы мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте спасатели установили, что в одноэтажном жилом доме горит имущество.
В результате пожара опеки получил мужчина. К сожалению, во время тушения спасатели обнаружили в доме погибшую женщину.
К ликвидации пожара привлечены 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, — говорится в сообщении ГСЧС.
Пожар удалось потушить примерно через час.
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