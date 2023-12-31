В Днепровском районе на пожаре погибла женщина и получил травмы мужчина

Вчера, в 21:13 на улице Набережной села Сурско-Клевцево Днепровского района загорелся дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте спасатели установили, что в одноэтажном жилом доме горит имущество.

В результате пожара опеки получил мужчина. К сожалению, во время тушения спасатели обнаружили в доме погибшую женщину.

К ликвидации пожара привлечены 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, — говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар удалось потушить примерно через час.

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