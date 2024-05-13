В Минздраве сделали заявление о медосмотре мужчин с инвалидностью

Решения медико-социальных экспертиз в отношении мужчин, которым предоставили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны, проверят. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) на своей странице в Facebook.
В Минздраве отметили, что будут проверять не все решения медико-социальных экспертиз.
Исключения составляют:
В Минздраве добавили, что самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, имеющим установленный статус после 24.02.2024, на сегодняшний день пока не нужно.
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