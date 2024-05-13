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В Минздраве сделали заявление о медосмотре мужчин с инвалидностью

Сегодня 21:29
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Это касается мужчин, которым присвоили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны.

Новости Днепра про В Минздраве сделали заявление о медосмотре мужчин с инвалидностью

Решения медико-социальных экспертиз в отношении мужчин, которым предоставили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны, проверят. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) на своей странице в Facebook.

В Минздраве отметили, что будут проверять не все решения медико-социальных экспертиз.

Исключения составляют:

  • те, кому сменили группу инвалидности на 2 или 3;
  • те, кто получил группу инвалидности вследствие заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), которые они получили при защите Отечества;
  • те, у кого отсутствуют конечности, кисти рук, стопы ног, один из четных органов;
    те, у кого диагностировали онкологические заболевания, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы из-за инвалидности с детства.

В Минздраве добавили, что самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, имеющим установленный статус после 24.02.2024, на сегодняшний день пока не нужно.

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