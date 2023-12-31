На Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО)

У місті Нікополь Дніпропетровської області знайшли вкрай виснаженого пса.

Про це повідомляє волонтер Анастасія Князева на своїй сторінці у Facebook.

Чий стаф? Хазяїн терміново забери! Пес виснажений, з голоду з’їв на смітнику поліетиленові пакети, забрати не встигла, – пише Анастасія у соцмережі.

“Гарний хлопчик” був помічений на зупинці Північна Передкінцева у Нікополі.

Судячи з усього, песик втік від власника, він має доглянутий вигляд та ошийник.

Сьогодні ми також повідомляли про те, що у Дніпрі жінку врятували з понівеченого авто.

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