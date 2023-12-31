Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО)

На Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО)

Сьогодні 12:43
просмотров

У місті Нікополь Дніпропетровської області знайшли вкрай виснаженого пса.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО)

Про це повідомляє волонтер Анастасія Князева на своїй сторінці у Facebook.

Чий стаф? Хазяїн терміново забери! Пес виснажений, з голоду з’їв на смітнику поліетиленові пакети, забрати не встигла, – пише Анастасія у соцмережі.

“Гарний хлопчик” був помічений на зупинці Північна Передкінцева у Нікополі.

Судячи з усього, песик втік від власника, він має доглянутий вигляд та ошийник. 

Сьогодні ми також повідомляли про те, що у Дніпрі жінку врятували з понівеченого авто. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі рятувальники деблокували жінку з понівеченого внаслідок ДТП авто
Новини Дніпра
Сьогодні 11:01
У Дніпрі рятувальники деблокували жінку з понівеченого внаслідок ДТП авто

Сьогодні вночі у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася ДТП.

У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки по Дніпру, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 09:44
У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки по Дніпру, – Лисак

На жаль, зросла кількість жертв від масованої ракетної атаки РФ, яка…

На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Авдєєнко
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Андрій Авдєєнко

На війні з агресором загинув солдат ЗСУ Авдєєнко Андрій Миколайович,…

На вулиці Чернишевського трапилося серйозне ДТП (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 22:04
На вулиці Чернишевського трапилося серйозне ДТП (ВІДЕО)

Сьогодні ввечері на вулиці Чернишевського трапилося серйозне ДТП.

Наверх