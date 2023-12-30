Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Дніпро”.
У ДТП потрапили Renault Megane та Audi C 100.
За попередньою інформацією, внаслідок аварії усім учасникам ДТП вдалося уникнути травм.
Схоже на те, що від удару автівки розїхались у різні сторони.
Сьогодні на проспекті Богдана Хмельницького жінка потрапила під колеса вантажівки.
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