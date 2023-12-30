На вулиці Чернишевського трапилося серйозне ДТП (ВІДЕО)

Сьогодні ввечері на вулиці Чернишевського трапилося серйозне ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха Дніпро”.

У ДТП потрапили Renault Megane та Audi C 100.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії усім учасникам ДТП вдалося уникнути травм.

Схоже на те, що від удару автівки розїхались у різні сторони.

Сьогодні на проспекті Богдана Хмельницького жінка потрапила під колеса вантажівки.

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