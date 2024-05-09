У Дніпрі на Новому мосту 8 автівок по черзі врізалися одна в одну (ВІДЕО)

Новий міст у Дніпрі застряг у заторах.
Раніше ми повідомляли, що через ДТП з двома автівками спостерігалося ускладнення руху при заїзді на Новий міст. Зупинилися трамваї та тролейбуси.
Пізніше стало відомо, що на мосту трапилася ще одна масштабна аварія. За словами очевидців, 8 машин по черзі врізалися одна в одну.
У мережі поділилися відео з місця події. “Паровозик” з восьми машин, який утворився посередині дороги, майже паралізував рух на мосту.
Про постраждалих станом на зараз не повідомлялося.
Читайте також:
Автор:
Нещасний випадок трапився в Павлоградському районі.
У Дніпрі у вечірню годину пік центр міста застряг в…
У середмісті Дніпра сталася пожежа.
Ресторан «Рубін» відкрився у Дніпрі в середині 1970-х років. Знаходився…