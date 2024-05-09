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  • У Дніпрі рух біля Нового мосту паралізовано, а тролейбуси та трамваї запізнюються: у чому річ

У Дніпрі рух біля Нового мосту паралізовано, а тролейбуси та трамваї запізнюються: у чому річ

Сьогодні 19:02
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У Дніпрі у вечірню годину пік центр міста застряг в заторах.

Новости Днепра про У Дніпрі рух біля Нового мосту паралізовано, а тролейбуси та трамваї запізнюються: у чому річ

Ввечері 9 травня жителі Дніпра почали скаржитися на кілометрові затори біля Нового мосту. 

Повідомляється про затримку трамваїв та великі затори перед заїздом на Новий міст з боку цирку. Зокрема, стоять 20 тролейбуси. 

Причина – ДТП з двома автівками. 

Плануйте свій маршрут заздалегідь.

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Новости Днепра про У Дніпрі рух біля Нового мосту паралізовано, а тролейбуси та трамваї запізнюються: у чому річУкраїнська

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