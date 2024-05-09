У Дніпрі рух біля Нового мосту паралізовано, а тролейбуси та трамваї запізнюються: у чому річ

Ввечері 9 травня жителі Дніпра почали скаржитися на кілометрові затори біля Нового мосту.
Повідомляється про затримку трамваїв та великі затори перед заїздом на Новий міст з боку цирку. Зокрема, стоять 20 тролейбуси.
Причина – ДТП з двома автівками.
Плануйте свій маршрут заздалегідь.
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