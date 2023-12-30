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На улице Чернышевского произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)

Сегодня 22:04
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Сегодня вечером на улице Чернышевского произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр«.

В ДТП попали Renault Megane и Audi C100.

По предварительной информации, в результате аварии всем участникам ДТП удалось избежать травм.

Похоже, что от удара автомобиля разъехались в разные стороны.

Сегодня на проспекте Богдана Хмельницкого женщина попала под колеса грузовика.

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