На улице Чернышевского произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)

Сегодня на проспекте Богдана Хмельницкого женщина попала под колеса грузовика.

Похоже, что от удара автомобиля разъехались в разные стороны.

По предварительной информации, в результате аварии всем участникам ДТП удалось избежать травм.

В ДТП попали Renault Megane и Audi C100.

Об этом сообщает Telegram-канал « Труха Днепр «.

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