На улице Чернышевского произошло серьезное ДТП (ВИДЕО)

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр«.
В ДТП попали Renault Megane и Audi C100.
По предварительной информации, в результате аварии всем участникам ДТП удалось избежать травм.
Похоже, что от удара автомобиля разъехались в разные стороны.
Сегодня на проспекте Богдана Хмельницкого женщина попала под колеса грузовика.
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