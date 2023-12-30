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“Ваші рідні у біді”: у Кривому Розі жінку затримали за шахрайство

Сьогодні 17:22
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У місті Кривий Ріг жінці повідомили про підозру у шахрайстві.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Затримана ошукала чотирьох громадян з різних областей країни на суму майже 40 тис гривень.

Жінка діяла за старою та дуже популярною у шахраїв схемою.

Вона телефонувала потерпілим та представлялася співробітником поліції.

Під час бесіди жінка розповідала, що їх рідним загрожує кримінальна відповідальність за вчинення хуліганських дій. 

Усі питання ніби можна було “вирішити” якщо переказати кошти на її банківську картку. Оперативники, слідчі та кіберполіція викрили шахрайку. Нею виявилась 33-річна криворіжанка.

У підозрюваної вилучили мобільні телефони та банківські картки. Фігурантці справи повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 ККУ.

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