У небі над Дніпровським районом ППО знищили авіаційну ракету

Сьогодні у небі над Дніпровським районом працювало наше ППО.

Про це повідомляє у соцмережах Повітряне командування “Схід”.

Щодо звуку вибуху у Дніпрі. Так, працювало ППО: підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – сказано у повідомленні ПвК.

Сьогодні об 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою, яку знищили сили ППО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині оголошено день жалоби за загиблими під час вчорашньої ракетної атаки на місто.

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