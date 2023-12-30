«Ваши родные в беде»: в Кривом Роге женщину задержали за мошенничество

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Задержанная обманула четырех граждан из разных областей страны на сумму почти 40 тыс гривен.
Женщина действовала по старой и очень популярной у мошенников схеме.
Она звонила потерпевшим и представлялась сотрудником полиции.
Во время беседы женщина рассказывала, что их родным грозит уголовная ответственность за совершение хулиганских действий.
Все вопросы вроде бы можно было «решить» если перевести средства на ее банковскую карту. Оперативники, следователи и киберполиция разоблачили мошенницу. Ею оказалась 33-летняя криворожанка.
У подозреваемой изъяли мобильные телефоны и банковские карты. Фигурантке дела сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.190 УК.
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