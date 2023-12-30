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На Дніпропетровщині чоловік обікрав карету швидкої допомоги

Сьогодні 16:16
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У місті Покров Дніпропетровської області поліція затримала серійного крадія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік обікрав карету швидкої допомоги

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Злочин стався 27 грудня, на парковці лікарні невідомий пробрався до карети і вкрав мобільний телефон.

Вже на наступний день поліція затримала 28-річного раніше судимого місцевого мешканця.

Під час розслідування встановили, що затриманий встиг вчинити серію крадіжок.

Зловмисник встиг викрасти електроприбори, акустичну систему, автокомпресор, набір інструментів, гаджет та інше майно, завдав збитків потерпілим на загальну суму майже 40 тисяч гривень. Від дій крадія постраждало 5 громадян, – сказано у повідомленні поліції.

Чоловіку про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 (крадіжка в умовах воєнного часу) ККУ.

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