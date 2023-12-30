На Дніпропетровщині чоловік вкрав авто та поїхав у бік Харкова

У Петропавлівці поліція затримала крадія автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Зловмисник викрав автівку з двору приватного домоволодіння.

Чоловік скоїв злочин вночі, 17 листопада, у смт Петропавлівка Синельниківського району.

Заволодівши автівкою ЗАЗ VIDA, 40-річний зловмисник поїхав у бік Харківської області, однак на трасі був затриманий поліцейськими, – сказано у повідомленні.

Фігуранту справу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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