Треба бути пильними: шахрай ошукав дніпрянку на 400 тис гривень

Шахрай ошукав студентку з Дніпра на 400 тис гривень.

Він представився співробітником банку. Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

До 19-річної жительки міста шахрай представився співробітником одного з банків.

Він повідомив дівчині, яка зараз навчається у Європі, що з її банківського рахунку намагаються зняти кошти, та порадив перерахувати кошти на більш захищений рахунок.

За шахрайство затримали 24-річного мешканця Дніпра. Отримані кошти він майже одразу витратив на свій розсуд.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ .

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