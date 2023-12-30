Треба бути пильними: шахрай ошукав дніпрянку на 400 тис гривень

Він представився співробітником банку. Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
До 19-річної жительки міста шахрай представився співробітником одного з банків.
Він повідомив дівчині, яка зараз навчається у Європі, що з її банківського рахунку намагаються зняти кошти, та порадив перерахувати кошти на більш захищений рахунок.
За шахрайство затримали 24-річного мешканця Дніпра. Отримані кошти він майже одразу витратив на свій розсуд.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ .
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Ніч у Дніпропетровській області минула без вибухів, але треба зберігати…
У місті Кривий Ріг з храму викрали старовинну Біблію.
У Дніпрі на початку січня вимикатимуть світло.
У Дніпрі помітили автівку з "няшним позивним".