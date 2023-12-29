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Російська ракета три хвилини літала у небі над Польщею

Сьогодні 18:43
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Над Польщею під час ранкового обстрілу України літала російська ракета.

Новости Днепра про Російська ракета три хвилини літала у небі над Польщею

Генеральний штаб Війська Польського заявив, що повітряний простір Польщі в п’ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета.

Про це на брифінгу після засідання Бюро національної безпеки Польщі заявив начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула, повідомляє RMF FM.

“Усе вказує на те, що російська ракета вторглася в повітряний простір Польщі. Ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах”, – сказав Кукула.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що невідомий об’єкт, який летів з шаленою швидкістю, бачили мешканці прикордонних селищ. У польський повітряний простір нібито влетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Сьогодні о 13 годині президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання Бюро національної безпеки після того, як стало відомо, що на польську територію з України залетів невідомий об’єкт, який перебував над територією країни менше трьох хвилин і знаходився приблизно на 40 км вглиб.

Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Наразі Польща не робила жодних заяв щодо цього інциденту, крім того, що це все ж російська ракета. 

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Новости Днепра про Російська ракета три хвилини літала у небі над ПольщеюУкраїнська

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