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  • Навіть без паспорта: у Польщі планують продовжити тимчасовий захист для біженців з України

Навіть без паспорта: у Польщі планують продовжити тимчасовий захист для біженців з України

Сьогодні 13:08
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Тимчасовий захист, термін якого має завершитися 30 червня, планують продовжити для всіх українських біженців.

Новости Днепра про Навіть без паспорта: у Польщі планують продовжити тимчасовий захист для біженців з України

Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Його обіцяють надати й українцям без паспорта. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський, якого цитує Gazeta.

Ми знайдемо спосіб, щоб розв’язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня, – заявив Кєрвінський.

Польща буде також охороняти права біженців та не передасть їхні приватні дані. Збережуть захист і для тих українців, які не мають закордонного паспорта. 

Ця заява пролунала на тлі новин про те, що чоловікам від 18 до 60 більше не надсилатимуть паспорт за кордон, а отримати документ вони зможуть лише на території України. 

Крім цього, днями очільник Міноборони Польщі  Владислав Косіняк-Камиш допустив варіант, коли польська влада допоможе Україні повернути чоловіка призовного віку.

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Новости Днепра про Навіть без паспорта: у Польщі планують продовжити тимчасовий захист для біженців з УкраїниУкраїнська

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