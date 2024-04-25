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  • Уночі агресор тричі обстрілював Дніпропетровщину: зайнявся газогін, пошкоджені будинки

Уночі агресор тричі обстрілював Дніпропетровщину: зайнявся газогін, пошкоджені будинки

Сьогодні 08:00
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Люди цілі.

Новости Днепра про Уночі агресор тричі обстрілював Дніпропетровщину: зайнявся газогін, пошкоджені будинки

Вночі агресор тричі артилерійським вогнем накривав Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду.

У результаті обстрілів зайнявся газогін, пошкоджені два приватні будинки, теплиця, пам’ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення. Люди цілі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про Уночі агресор тричі обстрілював Дніпропетровщину: зайнявся газогін, пошкоджені будинки

Новости Днепра про Уночі агресор тричі обстрілював Дніпропетровщину: зайнявся газогін, пошкоджені будинки

Також, за уточненою інформацією, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині батько та син організували схему переправлення військовозобов’язаних через кордон.

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Новости Днепра про Уночі агресор тричі обстрілював Дніпропетровщину: зайнявся газогін, пошкоджені будинкиУкраїнська

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