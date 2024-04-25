Уночі агресор тричі обстрілював Дніпропетровщину: зайнявся газогін, пошкоджені будинки

Вночі агресор тричі артилерійським вогнем накривав Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду.
У результаті обстрілів зайнявся газогін, пошкоджені два приватні будинки, теплиця, пам’ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення. Люди цілі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також, за уточненою інформацією, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині батько та син організували схему переправлення військовозобов’язаних через кордон.
Читайте також:
Автор:
Поліцейські повідомили двом жителям міста Синельникове 28 та 51 років…
"ПриватБанк" у Верховному Суді відстояв право власності на один з…
У Нікополі родичі хворої пенсіонерки заважали медикам її рятувати.
Експосадовицю судитимуть.