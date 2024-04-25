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  • Ночью агрессор трижды обстреливал Днепропетровскую область: загорелся газопровод, повреждены дома

Ночью агрессор трижды обстреливал Днепропетровскую область: загорелся газопровод, повреждены дома

Сегодня 08:00
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Люди целы.

Новости Днепра про Ночью агрессор трижды обстреливал Днепропетровскую область: загорелся газопровод, повреждены дома

Ночью агрессор трижды артиллерийским огнем накрывал Никополь, Марганец и Червоногригорьевскую громаду.

В результате обстрелов загорелся газопровод, повреждены два частных дома, теплица, памятник. А еще — линии электропередач и столб уличного освещения. Люди целы.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Новости Днепра про Ночью агрессор трижды обстреливал Днепропетровскую область: загорелся газопровод, повреждены дома

Новости Днепра про Ночью агрессор трижды обстреливал Днепропетровскую область: загорелся газопровод, повреждены дома

Также, по уточненной информации, из-за падения обломков сбитой ракеты на Синельниковщине поврежден частный дом. Никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине отец и сын организовали схему переправки военнообязанных через границу.

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Новости Днепра про Ночью агрессор трижды обстреливал Днепропетровскую область: загорелся газопровод, повреждены домаУкраїнська Новости Днепра про Ночью агрессор трижды обстреливал Днепропетровскую область: загорелся газопровод, повреждены домаРусский

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