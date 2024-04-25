Ночью агрессор трижды обстреливал Днепропетровскую область: загорелся газопровод, повреждены дома

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине отец и сын организовали схему переправки военнообязанных через границу.

Также, по уточненной информации, из-за падения обломков сбитой ракеты на Синельниковщине поврежден частный дом. Никто не пострадал.

В результате обстрелов загорелся газопровод, повреждены два частных дома, теплица, памятник. А еще — линии электропередач и столб уличного освещения. Люди целы.

Аферистов, которые зарабатывали на не существовавшем воображаемых товарах, разоблачили в…

Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдавать Теплую погоду «почувствовали» не только деревья с цветами, но и клещи. Они «просыпаются» когда температура тепла становится более 15 градусов тепла. Сезон их активности будет длится до конца осени, а пик наступит в мае-июне, а после – в сентябре-октябре. просмотров

Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не носят, но она в хорошем состоянии. Причин, по которым та или иная вещь перестала быть в «ходу» множество: перестал нравиться цвет, фасон, стала мала, или наоборот – велика. Особенно много… 4 просмотров

Где в Днепре в мае будут выключать газ В мае в Днепре снова будут выключать газ из-за ремонтных работ 3 просмотров

Сколько стоит проживание в номере в разных гостиницах Днепра: цены стартуют от 5,5 тыс грн В Днепре большой популярностью пользуется съемное жилье: квартиры в аренду на длительный срок и на несколько дней. В последних сутки проживания могут оцениваться в несколько тысяч гривен. Также в городе есть несколько дорогих гостиниц, где проживание оценивается также в тысячи… 4 просмотров