Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку

Кабмін знову заборонив пересилати паспорти за кордон, але це стосується тільки чоловіків призовного віку.

Дозвіл на пересилання паспортів за кордон почав діяти з жовтня 2022 року, коли Кабмін ухвалив відповідну постанову. Проте тепер заборону повернули.

Відтепер не можна пересилати за кордон оформлені паспорти громадянина України та паспорти для виїзду за кордон. Ідеться про документи, оформлені для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 443 від 23 квітня.

Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі / територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється, — йдеться дослівно у постанові.

Однак це не стосується:

людей з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують статус;

людей, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх чи дружини з інвалідністю 1-2 групи;

людей, які доглядають за інвалідами 1 або 2 групи;

батьків, усиновлювачів чи опікунів дітей з інвалідністю до 18 років;

батьків повнолітніх людей з інвалідністю 1-2 групи;

дідусів, братів, вітчимів дітей з інвалідністю;

опікунів людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку;

людей, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

Нагадаємо, раніше МЗС призупинив надання консульських послуг для чоловіків з 18 до 60 років.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: