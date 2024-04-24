Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку

Дозвіл на пересилання паспортів за кордон почав діяти з жовтня 2022 року, коли Кабмін ухвалив відповідну постанову. Проте тепер заборону повернули.
Відтепер не можна пересилати за кордон оформлені паспорти громадянина України та паспорти для виїзду за кордон. Ідеться про документи, оформлені для чоловіків віком від 18 до 60 років.
Про це йдеться у постанові Кабміну № 443 від 23 квітня.
Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі / територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється, — йдеться дослівно у постанові.
Однак це не стосується:
Нагадаємо, раніше МЗС призупинив надання консульських послуг для чоловіків з 18 до 60 років.
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