Житель Дніпра намагався на надувному матраці перебратися до Молдови по Дністру (ВІДЕО)

Як повідомили в Держприкордонній службі, днями на кордоні з Молдовою затримали 39-річного жителя Дніпра, який хотів втекти з України. Попри значно розлитий Дністер та швидку течію чоловік хотів вплав на надувному матраці дістатися до сусідньої країни.
Проте плавця, який плив на матраці в бік кордону, за допомогою квадрокоптера виявили прикордонники. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води.
Дніпрянин розповів, що скористався послугами одного із месенджерів, з якого дистанційно отримував вказівки, куди і як йому слідувати. “Турагенти” порадили чоловіку переплисти на надувному матраці, а змінний одяг, документи та телефон скласти в рюкзак. За це вони просили 4 тисячі євро, з яких половину “турист” вже сплатив авансом.
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.
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