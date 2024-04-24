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Над Дніпропетровщиною вперше збили новітню російську ракету Х-69

Сьогодні 18:16
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Над Дніпропетровщиною збили новітню ракету Х-69.

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною вперше збили новітню російську ракету Х-69

Повітряне командування “Схід” повідомило про збиття над Дніпропетровщиною ракети Х-69. Ворожу ціль знищили у небі на Синельниківським районом 24 квітня. Вибухи місцеві жителі чули о 17 години вечора. 

Варто зауважити, що це вперше, коли військові заявляють про збиття ракети Х-69 над нашим регіоном. Раніше постійно збивали Х-59, які залітали до області чи не щодня. 

Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною вперше збили новітню російську ракету Х-69

Ракета Х-69 – що відомо?

Х-69 – досить нова керована авіаційна ракета. Вперше засіб повітряного нападу публічно показали в серпні 2022 року на російському воєнному форумі Армия-2022. РФ називає Х-69 “багатофункціональною малопомітною високоточною авіаційною крилатою ракетою нового покоління”.

Вперше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що проти України застосували Х-69 у березні, коли декілька цих ракет зруйнували Трипільську ТЕЦ на Київщині. 

Від попередниці Х-69 відрізняється формою – тепер ракета квадратна, а у верхній частині снаряда є пара висувних крил, а позаду — чотири кілі-“плавники”, які також розгортаються під час польоту. Турбореактивний двигун знаходиться всередині корпусу. Система наведення майже така сама, однак тепер обладнана автономною інерційною системою навігації з коригуванням курсу за даними супутників ГЛОНАСС та оптико-електронною системою самонаведення, у якій використовується записана в пам’ять ракети еталонна мапа місцевості, з якою Х-69 “звіряє” свій політ та удар.

Також зазначається, що дальність Х-69 дещо збільшена, тому вона залітатиме значно далі аніж Х-59. Втім, ракету реально збити навіть наявними в України системами ППО. 

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Новости Днепра про Над Дніпропетровщиною вперше збили новітню російську ракету Х-69Українська

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