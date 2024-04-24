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У Дніпрі підлітки викрали кота, який є талісманом всього району

Сьогодні 21:59
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У Дніпрі підлітки забрали кота, якого любив весь район.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки викрали кота, який є талісманом всього району

На Генерала Захарченка місцеві шукають улюбленого кота. 

Стурбовані долею чотирилапого жителі будинку оприлюднили в соцмережах відео та просять викрадачів повернути кота. 

У нашому дворі, на Генерала Захарченка 4, зник чорний короткошерстий кіт якого ми і інші сусіди любили, піклувалися і годували, – зауважують люди. 

Дніпряни кажуть, що шукали кота упродовж двох днів, після чого вирішили перевірити камери відеонагляду і виявилося, що тварину забрали дівчата-підлітки.

Це сталося 21 квітня о 7 вечора, коли дві дівчинки підійшли до нього ззаду, схопили і понесли в невідомому напрямку.

Ми шукали його по всьому району, але все марно. Облич тих, хто це зробив не видно, та я прошу всіх, хто побачить це повідомлення придивіться, будь ласка, можливо ви їх впізнаєте по одягу, або можливо можете показати своїм дітям, бо однолітки, зазвичай, знають одне одного. Ми дуже хочемо повернути кота додому! Будь-яка інформація дуже важлива! Заздалегідь усім дякую, – йдеться у повідомленні.

Скоріш за все дівчата подумали, що кіт безпритульний, адже він був без ошийника. Побачити момент “викрадення” тварини можна на відео:

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Новости Днепра про У Дніпрі підлітки викрали кота, який є талісманом всього районуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі підлітки викрали кота, який є талісманом всього районуРусский

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