На Дніпропетровщині батько та син організували схему переправлення військовозобов’язаних через кордон

За даними поліції, батько та син організували нелегальну схему переправлення військовозобов’язаних через кордон України за грошову винагороду у розмірі 6,8 тис. доларів США.
Фігурантів затримали 18 квітня на місці злочину, після отримання грошей. За місцями мешкання та в автомобілях затриманих відбулися обшуки, правоохоронці вилучили гроші у сумі понад 13 тис. доларів та 10 тис. євро, документи та інші речові докази.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Слідчі повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що посадовця ДСНС з Дніпропетровщини звинувачують в розтраті 4 млн гривень.
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