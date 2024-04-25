На Дніпропетровщині батько та син організували схему переправлення військовозобов’язаних через кордон

Поліцейські повідомили двом жителям міста Синельникове 28 та 51 років про підозру.

За даними поліції, батько та син організували нелегальну схему переправлення військовозобов’язаних через кордон України за грошову винагороду у розмірі 6,8 тис. доларів США.

Фігурантів затримали 18 квітня на місці злочину, після отримання грошей. За місцями мешкання та в автомобілях затриманих відбулися обшуки, правоохоронці вилучили гроші у сумі понад 13 тис. доларів та 10 тис. євро, документи та інші речові докази.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що посадовця ДСНС з Дніпропетровщини звинувачують в розтраті 4 млн гривень.

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