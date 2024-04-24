Посадовця ДСНС з Дніпропетровщини звинувачують в розтраті 4 млн гривень

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, начальник одного з пожежно-рятувальних загонів ДСНС у Дніпропетровській області підозрюється в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Посадовець уклав договір з ТОВ про закупівлю автопідіймача на загальну суму майже 55 млн грн. Службовець належним чином не забезпечив контроль правильності використання бюджетних коштів.
Через недбалість підозрюваного держава зазнала збитків на 4 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в Полтаві.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині експосадовиця Держпродспоживслужби навимагала з підлеглих 3,5 млн грн хабарів.
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