Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Посадовця ДСНС з Дніпропетровщини звинувачують в розтраті 4 млн гривень

Посадовця ДСНС з Дніпропетровщини звинувачують в розтраті 4 млн гривень

Сьогодні 19:30
просмотров

Посадовцю ДСНС оголосили про підозру в службовій недбалості.

Новости Днепра про Посадовця ДСНС з Дніпропетровщини звинувачують в розтраті 4 млн гривень

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, начальник одного з пожежно-рятувальних загонів ДСНС у Дніпропетровській області підозрюється в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Посадовець уклав договір з ТОВ про закупівлю автопідіймача на загальну суму майже 55 млн грн. Службовець належним чином не забезпечив контроль правильності використання бюджетних коштів.

Через недбалість підозрюваного держава зазнала збитків на 4 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в Полтаві.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині експосадовиця Держпродспоживслужби навимагала з підлеглих 3,5 млн грн хабарів.

Читайте також:

Новости Днепра про Посадовця ДСНС з Дніпропетровщини звинувачують в розтраті 4 млн гривеньУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині експосадовиця Держпродспоживслужби навимагала з підлеглих 3,5 млн грн хабарів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:12
    На Дніпропетровщині експосадовиця Держпродспоживслужби навимагала з підлеглих 3,5 млн грн хабарів

    Експосадовицю судитимуть.

    На Дніпропетровщині на пожежі в житловому будинку постраждали дві людини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині на пожежі в житловому будинку постраждали дві людини

    Постраждалих госпіталізували до лікарні.

    Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця “заробляло” понад 1 млн грн
    Новини Дніпра
    Вчора 10:34
    Правоохоронці і підприємець: у Дніпрі судитимуть наркоугруповання, яке щомісяця “заробляло” понад 1 млн грн

    Судитимуть 14 учасників наркоугруповання, до складу якого увійшли й правоохоронці.

    Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду
    Новини Дніпра
    Вчора 07:58
    Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду

    Жителя Дніпра, який інформував генштаб зс рф про місцезнаходження радіолокаційних…

    Наверх