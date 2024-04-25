На Днепропетровщине отец и сын организовали схему переправки военнообязанных через границу

Полицейские сообщили двум жителям города Синельниково 51 и 28 лет о подозрении.

По данным полиции, отец и сын организовали нелегальную схему переправки военнообязанных через границу Украины за денежное вознаграждение в размере 6,8 тыс. долларов США.

Фигурантов задержали 18 апреля на месте преступления, после получения денег. По местам проживания и в автомобилях задержанных прошли обыски, правоохранители изъяли деньги в сумме более 13 тыс. долларов и 10 тыс. евро, документы и другие вещественные доказательства.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен.

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