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Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Сьогодні 13:14
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Сьогодні, 29 грудня, росіяни масовано атакували Дніпро ракетами.

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

На жаль, є “прильоти” та руйнування. У місті пошкоджені торговельний центр, житлові будинки, 2 школи, бібліотека, 2 амбулаторії та пологовий будинок. Наслідки атаки ще уточнюють.

Станом на зараз відомо про 5 загиблих, 20 постраждалих, серед яких одна дитина.

На жаль, через цю атаку десятки дніпрян залишилися без житла – перед самим Новим роком.

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

У когось у квартирах вибиті вікна та двері, а у когось – навіть потріскалися стіни.

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

На це боляче дивитися.

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Співчуваємо кожному, хто постраждав через цю атаку.

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

А це уламки російського залізяччя, яке летіло вранці по Дніпру.

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Зазначимо, поліція приймає заяви громадян, постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро. Мобільний пункт прийому звернень розгорнуто у дворі будинків №7 та №9 на вулиці Алана Шепарда (раніше Суворова)

Мешканці прилеглих будинків, а також власники зруйнованих та пошкоджених під час обстрілів магазинів у торговому центрі, можуть звернутися до поліції із заявою та зафіксувати пошкодження, – повідомили у поліції.

Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через ракетні удари пошкоджено житло співробітників ДНУ.

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Новости Днепра про Стіни потріскалися, вибиті двері та вікна: як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру (ФОТО)Українська

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