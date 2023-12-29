18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих - Днепр Инфо
18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих
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Сегодня 13:33

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, повідомив останню інформацію щодо наслідків масованої ракетної атаки по нашій області.

Новости Днепра про 18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих

За його словами, у небі над Дніпропетровщиною ПвК «Схід» збили 18 ракет.

На жаль, є і влучання.

У Дніпрі пошкоджені торговий центр і пологовий, 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки, також вщент зруйнований один приватний будинок.

Новости Днепра про 18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих

Новости Днепра про 18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих

На жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію.

На місці працюють всі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Проходить реєстрація пошкоджень.

Новости Днепра про 18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих

Новости Днепра про 18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих

Новости Днепра про 18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих

Є приліт і у Новомосковську. Постраждали дві людини. Понівечені 13 приватних осель.

Не пробачимо! Помстимося!

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Новости Днепра про 18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалихУкраїнська

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