За його словами, у небі над Дніпропетровщиною ПвК «Схід» збили 18 ракет.
На жаль, є і влучання.
У Дніпрі пошкоджені торговий центр і пологовий, 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки, також вщент зруйнований один приватний будинок.
На жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію.
На місці працюють всі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Проходить реєстрація пошкоджень.
Є приліт і у Новомосковську. Постраждали дві людини. Понівечені 13 приватних осель.
Не пробачимо! Помстимося!
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