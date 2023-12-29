18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, повідомив останню інформацію щодо наслідків масованої ракетної атаки по нашій області.

За його словами, у небі над Дніпропетровщиною ПвК «Схід» збили 18 ракет.

На жаль, є і влучання.

У Дніпрі пошкоджені торговий центр і пологовий, 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки, також вщент зруйнований один приватний будинок.

На жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію.

На місці працюють всі служби. Комунальники прибирають уламки, вивозять сміття. Благодійники роздають будматеріали. Проходить реєстрація пошкоджень.

Є приліт і у Новомосковську. Постраждали дві людини. Понівечені 13 приватних осель.

Не пробачимо! Помстимося!

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