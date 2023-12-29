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Российская ракета три минуты летала в небе над Польшей

Сегодня 18:43
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Над Польшей во время утреннего обстрела Украины летала российская ракета.

Новости Днепра про Российская ракета три минуты летала в небе над Польшей

Генеральный штаб Войска Польского заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета.

Об этом на брифинге после заседания Бюро национальной безопасности Польши заявил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, сообщает RMF FM.

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. Мы подтверждаем это на национальном и союзническом радарах»,– сказал Кукула.

Ранее польские СМИ сообщали, что неизвестный объект, летевший с бешеной скоростью, видели жители приграничных поселков. В польское воздушное пространство якобы влетела российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова вернулась в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Сегодня в 13 часов президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Бюро национальной безопасности после того, как стало известно, что на польскую территорию из Украины залетел неизвестный объект, находившийся над территорией страны менее трех минут и находившийся примерно на 40 км вглубь.

Речь идет об окраинах Пшеводова – именно в этой деревне год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы. Польша не делала никаких заявлений об этом инциденте, кроме того, что это все же российская ракета, а не украинская ПВО, как в прошлый раз.

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