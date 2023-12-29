Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі містян не пустили в підвал шкільного укриття під час масованої атаки

У Дніпрі містян не пустили в підвал шкільного укриття під час масованої атаки

Сьогодні 14:21
просмотров

У дніпровській школі, що неподалік ТЦ, куди прилетіла ракета, містян не пустили у підвал укриття.

Новости Днепра про У Дніпрі містян не пустили в підвал шкільного укриття під час масованої атаки

У 75-й школі Дніпра поруч з ТРЦ, у який влучила ракета, черговий відкрив перше укриття (цокольний поверх), але відмовив відвідувачам перейти до наступного (підвальне приміщення), пояснивши це тим, що там нібито ремонт.

Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Олена Яковенко. Як розповіла посадовиця, містяни прийшли до школи, щоб сховатися в укритті навчального закладу під час ранкової повітряної тривоги. 

Черговий не пропустив їх до підвалу та дозволив пересидіти небезпеку лише на цокольному поверсі. Містяни попросили пустити їх до підвалу, де безпечніше. Після кількох хвилин вагань, працівник відкрив і підвальне приміщення. 

У цьому навчальному закладі зареєстровано два укриття, які розраховані на 300 осіб, зауважити в ГумДепі. Після інциденту директорка школи звільнилась, позаяк розуміє свою провину в цьому інциденті.

Посадовиця запевнила, що укриття облаштоване і туди можна пускати містян, які просять прихистку на час тривоги, але сьогодні цього не зробили. Всі обставини з’ясовуються. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі містян не пустили в підвал шкільного укриття під час масованої атакиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі містян не пустили в підвал шкільного укриття під час масованої атакиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині встановлять додаткові блокпости, де можуть перевіряти документи
Новини Дніпра
Сьогодні 15:09
На Дніпропетровщині встановлять додаткові блокпости, де можуть перевіряти документи

У Криворізькому районі також встановили комендатуру.

Коли відзначатимемо Щедрий вечір, хто така Маланка і навіщо водити козу
Новини Дніпра
Сьогодні 14:37
Коли відзначатимемо Щедрий вечір, хто така Маланка і навіщо водити козу

Ще в січні 2023 року мешканці Дніпра та України відзначали…

“Постійно переживає, що потяг поїде без неї”: у мережі показали робочі будні собаки-провідниці Ніколь із Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 14:28
“Постійно переживає, що потяг поїде без неї”: у мережі показали робочі будні собаки-провідниці Ніколь із Дніпра

Після 24 лютого 2022 року змінилося життя кожного.

18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих
Новини Дніпра
Сьогодні 13:33
18 ракет збили в небі над Дніпропетровщиною, а через влучання по Дніпру вже 6 загиблих та 28 постраждалих

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, повідомив останню інформацію щодо наслідків…

Наверх