У Дніпрі містян не пустили в підвал шкільного укриття під час масованої атаки

У 75-й школі Дніпра поруч з ТРЦ, у який влучила ракета, черговий відкрив перше укриття (цокольний поверх), але відмовив відвідувачам перейти до наступного (підвальне приміщення), пояснивши це тим, що там нібито ремонт.
Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Олена Яковенко. Як розповіла посадовиця, містяни прийшли до школи, щоб сховатися в укритті навчального закладу під час ранкової повітряної тривоги.
Черговий не пропустив їх до підвалу та дозволив пересидіти небезпеку лише на цокольному поверсі. Містяни попросили пустити їх до підвалу, де безпечніше. Після кількох хвилин вагань, працівник відкрив і підвальне приміщення.
У цьому навчальному закладі зареєстровано два укриття, які розраховані на 300 осіб, зауважити в ГумДепі. Після інциденту директорка школи звільнилась, позаяк розуміє свою провину в цьому інциденті.
Посадовиця запевнила, що укриття облаштоване і туди можна пускати містян, які просять прихистку на час тривоги, але сьогодні цього не зробили. Всі обставини з’ясовуються.
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