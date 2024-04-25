Жительок Дніпропетровщині змушували жебракувати в Польщі, а “зароблене” забирали

Трьох жительок Кривого Рогу відвезли до Польщі та забрали в трудове рабство. Жінки мали жебракувати на вулицях великих польських міст. Пожертви від людей потім забирали їхні куратори.
Як повідомили в Нацполіції, зловмисників викрили під час загальноєвропейської операції по боротьбі з торгівлею людьми у формі трудової експлуатації. Зокрема, дніпровські поліцейські встановили одну з учасниць угрупування, яка втягувала мешканців Дніпропетровщини в рабство.
На території Миколаївської області за місцем мешкання фігурантки та у складських приміщеннях було проведено 4 санкціоновані обшуки, під час яких правоохоронці вилучили речдоки
Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.
Колеги підозрюваної перебувають на території Польщі. Правоохоронці обох країн встановлюють всіх причетних до злочину для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
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