Жительок Дніпропетровщині змушували жебракувати в Польщі, а “зароблене” забирали

Жінок вивозили до Польщі, де вони мали заробляти гроші жебракуванням.

Трьох жительок Кривого Рогу відвезли до Польщі та забрали в трудове рабство. Жінки мали жебракувати на вулицях великих польських міст. Пожертви від людей потім забирали їхні куратори.

Як повідомили в Нацполіції, зловмисників викрили під час загальноєвропейської операції по боротьбі з торгівлею людьми у формі трудової експлуатації. Зокрема, дніпровські поліцейські встановили одну з учасниць угрупування, яка втягувала мешканців Дніпропетровщини в рабство.

На території Миколаївської області за місцем мешкання фігурантки та у складських приміщеннях було проведено 4 санкціоновані обшуки, під час яких правоохоронці вилучили речдоки